GROSSETO – Aggiornamento 10.54: Sono ancora in corso le indagini sulle motivazioni che avrebbero portato, nella notte, ad un omicidio suicidio. Coinvolta una coppia di grossetani. L’uomo, ex vigile di quartiere della Polizia municipale grossetana, secondo indiscrezioni avrebbe sparato alla moglie, e poi, credendola morta, si sarebbe suicidato.

News ore 10.23: Era un ex agente della Polizia municipale l’uomo morto la scorsa notte nelle propria abitazione in quello che sembra essere un omicidio suicidio.

«Sono vicino alla famiglia per la loro grave perdita» afferma con rammarico l’assessore alla Polizia municipale Fausto Turbanti. «Era un vigile di quartiere, un uomo schivo, molto preciso nel suo lavoro». La coppia ha due figli.

Il corpo dell’uomo verrà trasferito all’obitorio dell’ospedale di Siena.

News ore 9.15: Una persona è stata trasferita a Siena, con l’elisoccorso Pegaso in gravi condizioni mentre un’altra è morta. Non è ancora chiaro cosa sia successo, nella notte, in una casa alla periferia di Grosseto, ma l’ipotesi al vaglio dei carabinieri sarebbe quella dell’omicidio-suicidio.

La donna trasferita a Siena e soccorsa da Croce rossa, 118 e Misericordia. Mentre non c’è stato nulla da fare per un’altra persona, un uomo a quanto sembra. La donna sarebbe stata trasferita a Siena con ferite da arma da fuoco ed è ricoverata all’ospedale Le Scotte di Siena. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Sul posto il magistrato Giovanni De Marco.

Notizia in aggiornamento