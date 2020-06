Tiemme: linea Grosseto–Siena, dall’1 luglio riattivate alcune corse

GROSSETO – Linea 51G Grosseto–Siena, da mercoledì 1 luglio saranno riattivate alcune corse.

Nel dettaglio, sarà nuovamente effettuata la corsa giornaliera estiva in partenza alle 8.10 da Siena via Tozzi con destinazione Grosseto Fs, mentre la corsa feriale delle 15 da Grosseto a Siena ci sarà da lunedì a venerdì (escluso sabato). Verranno ripristinate anche la corsa feriale estiva delle 17.22 da Grosseto via Cimabue (Pizzetti) per Siena via Tozzi (questa corsa non transita da Grosseto FS), la corsa feriale (meno sabato) estiva delle 17 da Siena a Grosseto Fs; le corse sia feriale che festiva delle 17.30 da Grosseto Fs a Siena via Tozzi e la corsa giornaliera estiva delle 19.35 da Grosseto Fs a Siena via Tozzi.

Linea 1/G Grosseto-Riva del Sole – Nell’occasione, sempre da mercoledì 1 luglio saranno riattivate anche alcune corse della linea 1/G Grosseto-Riva del Sole in coincidenza con le corse per e da Siena.

Ad essere nuovamente in vigore saranno le corse giornaliere estive delle 9.25 da Grosseto Fs a Riva del Sole, delle 11.05 da Riva del Sole a Grosseto Fs e 15.30 da Grosseto Fs a Riva del Sole. Saranno ripristinate anche la corsa feriale estiva delle 16.50 da Riva del Sole a Grosseto Cimabue Pizzetti , quella festiva estiva delle 16.50 da Riva del Sole a Grosseto e quelle giornaliere estive delle 17.30 da Grosseto Fs a Riva del Sole e delle 19.35 da Riva del Sole a Grosseto Fs.

Per informazioni è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it o la App Tiemme Mobile 2.0. In alternativa è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l’800-922.984 da telefono fisso o l’199-168.182 da cellulare.