Malore in spiaggia: salvo grazie alla prontezza del bagnino

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È stato un lavoro di squadra quello di ieri sera, al Bagno Bruna, Luciano, il titolare, e poi Riccardo e Andrea che si sono messi subito al lavoro per salvare la vita ad un bagnante che si era sentito male in spiaggia.

Leggi anche cronaca Si sente male sulla spiaggia. Pegaso in arrivo

«Avevo appena finito il turno – racconta Riccardo Venturini, il bagnino del bagno Bruna – stavo smontando la torretta e portando in infermeria il materiale quando sono stato chiamato da Luciano, il titolare. Sono arrivato di corsa e a terra, sulla sabbia, c’era un uomo. Era incosciente e non respirava. Andrea Evangelisti era già andato già a prendere il defibrillatore, io l’ho acceso e ho avviato la procedura. L’uomo ha ripreso a respirare, ma molto debolmente, non rispondeva agli stimoli e così abbiamo iniziato, con Andrea, il massaggio cardiaco».

Dopo poco è giunta una dottoressa che aveva con sé una pocket mask per la respirazione bocca a bocca. Il lavoro di squadra del personale dello stabilimento Bruna è andato avanti sino all’arrivo dell’ambulanza della Misericordia e dell’auto medica. È intervenuto anche Pegaso che ha trasferito l’uomo in ospedale a Grosseto.