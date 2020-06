Giovanisì live: diretta Facebook sui bandi per il servizio civile nelle Procure

FIRENZE – Nuovo appuntamento domani, martedì 30 giugno alle 12 con “Giovanisì Live”, in diretta Facebook. Si parlerà in particolare dei bandi per il servizio civile nelle Procure, con aggiornamenti sulle altre opportunità offerte da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

La diretta durerà circa 15 minuti, durante i quali lo staff di Giovanisì fornirà informazioni e raccoglierà le domande degli utenti a cui risponderà successivamente nei commenti.

Anche durante l’emergenza sanitaria, Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è rimasto accanto ai giovani toscani rafforzando le sue attività di comunicazione e informazione online: i live, i canali social, il sito e la mail dedicata.

Per seguire la diretta vai su https://www.facebook.com/GiovanisiRegioneToscana/.

Leggi la notizia sul sito di Giovanisì.