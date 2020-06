GROSSETO – Torna la Festa di Sole in occasione del compleanno della piccola Maria Sole Marras, ma quest’anno in una veste diversa dalle prime due edizioni: per celebrare la ricorrenza e proseguire l’impegno di solidarietà a sostegno della Fondazione Meyer, Isabella e Leonardo Marras hanno ideato lo “scrigno di Sole”.

“Una scatola magica che contiene tante sorprese – la descrivono Leonardo Marras e Isabella Sichi –, sarà il dono per chi deciderà di dare, anche quest’anno, un contributo alla ricerca. Noi ripartiamo da qui, dalla solidarietà e dalla voglia di difendere i nostri bambini. In questo anno così diverso e complicato, non potevamo fermarci, quindi cambierà la forma dell’iniziativa, ma gli obiettivi saranno gli stessi: aiutare a difendere la vita dei bambini”.

Così, in un anno speciale, il progetto che sostiene la ricerca sulla neuroncologia non si ferma. In questi anni sono stati raccolti oltre 190 mila euro in 38 eventi e iniziative di ogni tipo. Mercoledì, alla cava, per il compleanno di Maria Sole, saranno in vendita gli scrigni e le mascherine.

«L’idea della scrigno – afferma Isabella Sichi, la mamma di Maria sole – è nato da un’idea di Zia Caterina, Maria Sole e la “scatola vuota”. Noi questa scatola abbiamo voluto riempirla con dei simboli: il simbolo del Meyer, della speranza e del sole (un sacchettino di 20 semi di girasole). Tra le altre cose la possibilità di scaricare le ricette che gli chef che avrebbero dovuto essere presenti in Cava, a Roselle, avevano pensato proprio la cena in ricordo di Maria Sole. Nella scatola saranno presenti tante altre sorprese tutte da scoprire».

DOVE TROVARE LO SCRIGNO

Gli scrigni di Sole si potranno trovare, a partire da mercoledì 1 luglio – data del compleanno di Maria Sole – in tutte le filiali Banca Tema della città di Grosseto e a La Cava, che sin dal primo anno ha ospitato gli eventi della Festa di Sole

PRENOTAZIONI

Si potranno anche prenotare contattando su whatsapp il numero 334 7343179.

Per contribuire, si potrà fare una donazione con:

• bonifico bancario all’iban IT19F0616002999100000008775 scrivendo nella causale “progetto di neuro-oncologia in ricordo di Maria Sole Marras”

• canale Satispay Festa di Sole

Oltre allo scrigno di Sole saranno in vendita anche le coloratissime mascherine dedicate a Maria Sole, con un’offerta minima di 10 euro. L’offerta di partenza per lo scrigno è invece di 20 euro.

Nella foto, oltre a Isabella Sichi e Leonardo Marras: Matteo Donati, in rappresentanza degli chef che nelle passate edizioni hanno cucinato per la cena Chef in Cava; Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza; due rappresentanti di Banca Tema che ha ospitato la conferenza stampa e collabora sin dall’inizio all’iniziativa.