Asfalto, ciclabili, marciapiedi: al via il restyling della città. Appalto da un milione 760 mila euro

FOLLONICA – Asfaltature, marciapiedi e piste ciclabili, il Comune di Follonica approva la delibera che dà il via al restyling della viabilità grazie a un accordo quadro quadriennale. Una novità amministrativa, a firma del commissario prefettizio, che consente di operare sia per gli interventi di manutenzione ordinaria, come le riparazioni di buche o marciapiedi, sia di programmare ed eseguire operazioni di manutenzione straordinaria senza l’appesantimento burocratico, perché ci sarà un’unica gara d’appalto nell’individuare la ditta esecutrice anziché l’emissione di un bando per ogni singolo intervento.

A breve l’amministrazione provvederà, quindi, a pubblicare la gara per trovare la ditta che prenderà in carico i lavori di manutenzione e ristrutturazione di strade e marciapiedi. L’appalto avrà una durata di quattro anni per un investimento totale di 1.760.000 euro.

Nel dettaglio gli interventi sono così distribuite: 821mila euro per le asfaltature, 12 mila euro per le piste ciclabili, 47mila euro per parcheggi e 77mila euro per marciapiedi, a cui si aggiungono l’iva e spese tecniche.