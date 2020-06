190mila euro per la riqualificazione energetica della scuola: a breve l’avviso per l’affidamento dei lavori

GROSSETO – La scuola media Vico di Grosseto sarà dotata di nuovi infissi nell’ambito del progetto di riqualificazione energetica.

Il progetto si inserisce nel Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022, la cui modifica è stata approvata questa mattina dal Consiglio comunale.

E consiste nella sostituzione completa delle finestre del piano terra e del primo piano del plesso scolastico di viale Uranio.

“E’ un intervento che non poteva più attendere – spiegano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale – e il finanziamento di cui possiamo usufruire non poteva che essere utilizzato per questo obiettivo. I ragazzi della scuola media Vico potranno avere una migliore qualità della loro permanenza in classe. Le aule saranno meglio illuminate, non avranno più dispersione di calore e potranno godere di un minore impatto acustico dalla strada. Un importante passo in avanti per la vivibilità della scuola, per i ragazzi e per gli insegnanti”.

I lavori sono possibili grazie a un finanziamento governativo di 170mila euro che coprirà gran parte della spesa pari a 187mila e 500 euro.

Nei prossimi giorni partirà la procedura per l’affidamento dei lavori, che secondo le indicazioni nazionali, dovranno prendere il via entro il prossimo 15 settembre.