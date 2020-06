Ritorno in Maremma per Fabrizio Lo Sicco, vestirà la maglia del Follonica Gavorrano

GAVORRANO – L’Us Follonica Gavorrano comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Fabrizio Lo Sicco, classe 1991, centrocampista, reduce da una stagione in serie D con l’Adriese (26 presenze e 5 gol). Per il calciatore, follonichese doc, si tratta di un gradito ritorno: indossò la maglia rossoblù del Gavorrano in due indimenticabili campionati di serie C2, dal 2011 al 2013, nel corso dei quali collezionò 60 partite e 8 reti (sette nella seconda annata).

Arrivò in Maremma giovanissimo (con alle spalle dodici incontri nel Matera), dopo essere essere cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, con due stagioni in Primavera e sei incontri nel torneo di Viareggio. Fabrizio torna finalmente a casa, fortemente voluto dalla società del presidente Balloni, dopo aver disputato altre quattro stagioni tra i professionisti, con le maglie di Lucchese, Pistoiese, Lecce e Taranto ed essere arrivato a 243 gare disputate in carriera, impreziosite da 31 segnature. L’accordo verrà formalizzato mercoledì 1 luglio. A Fabrizio il più grande bentornato nella famiglia biancorossoblù (nella foto di Giorgio).