GROSSETO – Le fiamme sono partite dal balcone, aggredendo anche alcune piante.

I Vigili del fuoco, insieme a Croce rossa e Polizia municipale, sono intervenuti a Grosseto, in via Marche, per un incendio che si è sviluppato questa mattina nel balcone di un’abitazione.

L’appartamento era momentaneamente vuoto. Non ci sono persone ferite o intossicate.