Dal 1 luglio attiva la Guardia medica turistica nei Comuni della costa maremmana. Ecco sedi e orari

GROSSETO – Riparte da mercoledì 1 luglio la Guardia medica turistica, attivata dalla Asl Toscana Sud Est negli stessi Comuni degli scorsi anni dell’ambito provinciale grossetano, il cui territorio è da sempre ad alta vocazione turistica.

La Guardia medica turistica è un servizio assistenziale territoriale aggiuntivo rivolto alle persone non residenti, sia italiani che stranieri, in temporaneo soggiorno turistico.

Il servizio è diurno e soggetto a pagamento di un ticket, in misura differenziata per le prestazioni ambulatoriali e per quelle domiciliari: 10 euro per le visita breve finalizzata alla continuità terapeutica; 15 euro per le visite ambulatoriali; 25 euro per le visite domiciliari.

Nelle ore notturne è possibile rivolgersi alle Postazioni di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) con le modalità in essere e sempre dietro pagamento del ticket.

Quest’anno, in conformità con le prescrizioni anti-covid tra cui il rispetto del distanziamento e il divieto di assembramenti, gli utenti possono accedere alla Guardia turistica solo su appuntamento, contattando i numeri indicati di seguito.