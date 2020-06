Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Grosseto

GROSSETO – Nessun nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto, dove come indicano anche i dati della Regione Toscana i casi totali di contagi sono 396.

La situazione nella Asl sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 27 alle ore 14 del giorno 28 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 3 nuovi casi in provincia di Arezzo di 1, 30 e 36 anni. Contatti di casi già noti, asintomatici, attualmente al domicilio. Comune di Sorveglianza Cortona.

Si registra il decesso di una donna di 90 anni ricoverata presso il San Donato di Arezzo residente nel Comune di Terranuova.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 42 casi in carico, di cui 23 persone in isolamento domiciliare, 10 in Ospedale, 4 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.359.

Dalle ore 14 del giorno 27 alle ore 14 del giorno 28 giugno sono stati effettuati 542 tamponi.