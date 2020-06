Atti di vandalismo in città «Ragazzi ubriachi alle 5 del mattino. Abbandonati tra droga e degrado»

GROSSETO – «Hanno spaccato vasi di fiori, infrangendo bottiglie di vetro in mezzo alla strada» è la testimonianza di un cittadino che ci ha scritto lamentando la situazione in via de Barberi a Grosseto.

«Alle 5 della mattina ragazzi ubriachi fanno ciò che vogliono nella via. I locali devono chiudere a mezzanotte» lamenta il nostro lettore. «Qui stamani c’è il degrado assoluto. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna dov’è? O siamo cittadini di serie B? Viviamo tra lo spaccio di droga e l’igiene inesistente. Nemmeno ne peggior paese del terzo mondo c’è una situazione come questa».