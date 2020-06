Spiagge a misura di bambino: i pediatri premiano Grosseto con la Bandiera verde

GROSSETO – “Anche quest’anno Grosseto ha conquistato la Bandiera verde: durante l’estate 2020 il vessillo continuerà a sventolare sul nostro litorale accanto alla Bandiera blu”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Le spiagge del nostro territorio – prosegue – sono state premiate dai pediatri italiani come località ideali per i bambini, grazie ai fondali dolci e bassi, alla qualità delle spiagge e delle acque che fanno da cornice ai numerosi servizi offerti alle famiglie.

Piano di salvamento, pronto soccorso pediatrico, attività ludiche offerte dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari per garantire divertimento ai più piccoli e garanzia di sicurezza ai genitori.

Una buona notizia per le famiglie e per i bambini che dopo il duro periodo di lockdown ora hanno la possibilità di godersi una meritata vacanza in tutta tranquillità.

Care famiglie, scegliete Grosseto per le vostre vacanze, scegliete le nostre spiagge a misura di bambino – conclude -. Ringrazio il vicesindaco Luca Agresti che ha ritirato la Bandiera verde in rappresentanza del Comune di Grosseto”.