GROSSETO – E’ un weekend davvero perfetto in Maremma per chi ama il mare o per chi vuole semplicemente godersi l’estate: sole, niente nuvole e caldo. Caldo ma non afa.

Le temperature massime di sabato 27 giugno previste nel capoluogo e nella zona sud della provincia si aggirano attorno ai 30 gradi, poco meno tra Castiglione e Follonica. Un paio di gradi in più sono invece previsti per domenica.

Restano gradevoli le temperature minime, con il termometro che nella notte – sempre a Grosseto – dovrebbe toccare quota 16 gradi. Non sono previste precipitazioni.

Più che favorevole anche il vento: quasi assente nelle due mattine, nel pomeriggio raggiungerà i dieci chilometri orari, quindi non creerà problemi né sotto l’ombrellone né per altre attività.

