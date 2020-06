Dieci auto vandalizzate nella notte «Manca la luce pubblica da otto giorni. Degrado e abbandono»

GROSSETO – «Sono otto giorni che l’intera via del Colle, a Istia, nel comune di Grosseto, è totalmente al buio, il che ha facilitato l’atto vandalico di questa notte, quando sono state sfregiate una dozzina di auto parcheggiate nella via e, perfino, all’interno di un cortile privato» afferma la sezione del Pci di Grosseto che riporta le affermazioni dei residenti: «La nostra amministrazione comunale continua con la politica dei due pesi e delle due misure» e su queste affermazioni il Partito comunista interroga il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«E i vigili urbani che fanno solo rare, quanto fugaci apparizioni? E che dire del totale abbandono e degrado dell’intera zona abitativa posta oltre i numeri 16 e 49 di via del Colle? In Comune non ne sapete niente?».

«Chi abita in periferia o, peggio ancora, nelle frazioni, lo sa bene: pulizia e manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi, cura del verde pubblico e degli arredi urbani avvengono ad intervalli troppo lunghi e con modalità approssimative. Le cose, malgrado le promesse elettorali, non solo non sono migliorate, ma vanno sempre peggio».

«Ad Istia l’incuria è evidente: i cestini porta rifiuti – quei pochi che ci sono – vengono svuotati più o meno una volta l’anno – prosegue il Pci -; le erbacce infestano marciapiedi e bordi delle strade. Allora, caro sindaco, oltre che a sterminare pini e introdurre misure discutibili tipo il “daspo urbano”, potresti occuparti anche di questi problemi di cui, possiamo dire senza timor di smentita, la tua amministrazione fino ad ora si è disinteressata?» conclude la segreteria Pci sezione Grosseto.