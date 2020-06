Coronavirus in Italia: 175 nuovi positivi, 969 guariti e otto deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 16.836 (-802)

• Deceduti: 34.716 (+8)

• Dimessi/Guariti: 188.584 (+969)

• Ricoverati: 1.260

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 97 (-8)

• Isolamento domiciliare: 15.479

• Tamponi: 5.277.273 (+61.351) per un totale di casi testati pari a 3.198.837

Totale casi: 240.136 (+175)

I positivi Regione per Regione

10.992 in Lombardia

1.503 in Piemonte

1.041 in Emilia Romagna

827 nel Lazio

487 in Veneto

357 nelle Marche

358 in Abruzzo

314 in Toscana

264 in Liguria

164 in Campania

153 in Puglia

129 in Sicilia

87 a Bolzano

52 a Trento

48 in Friuli Venezia Giulia

29 in Molise

30 in Calabria

12 in Sardegna

10 in Umbria

7 in Basilicata

4 in Valle d’Aosta