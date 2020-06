Ristrutturato il campo a Santa Fiora, il tennis Uisp riparte in terra amiatina

SANTA FIORA – Lo sport targato Uisp si è rimesso in moto anche sull’Amiata, in particolare a Santa Fiora. Dal primo luglio al via l’attività al campo di tennis in terra rossa al parco Gambrinus, che come da convenzione tra la Uisp e il Comune di Santa Fiora, proprietario della struttura, è stato ammodernato e ristrutturato per andare incontro alle esigenze degli sportivi.

E’ possibile prenotare il campo per partite private, ma sono anche a disposizione i maestri Uisp per lezioni singole o di gruppo, per bambini e adulti. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3911808642 e 3283311114.

Attiva anche la tensostruttura alle Bagnore, diventata un punto di aggregazione per lo sport amiatino. Durante la settimana sono attivi i corsi di ginnastica artistica, quindi l’impianto è prenotabile solo il venerdì sera il sabato la domenica e il lunedì (3283311114).