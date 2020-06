Ragazzina colpita dallo zoccolo di un cavallo: trasferita in ospedale

GIUNCARICO – Una ragazza di 15 anni è rimasta ferita ieri pomeriggio in località il Lupo, nelle campagne giuncarichesi, dopo essere stata colpita dallo zoccolo di un cavallo. La ragazza stava praticando l’equitazione quando è avvenuto l’incidente e la giovane è stata colpita al torace.

La paziente è stata trasferita all’ospedale di Grosseto in codice due, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la Croce Rossa di Gavorrano e l’ambulanza infermieristica di Grosseto che ha provveduto al trasporto in ospedale.