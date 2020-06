Musica in negozi e locali: alla Confcommercio i certificati per lo sconto Siae per gli associati

GROSSETO – In vista della prossima scadenza, fissata al 30 giugno, per il rinnovo dell’abbonamento annuale Siae per la “musica d’ambiente”, Confcommercio Grosseto ricorda alle imprese di recarsi in associazione a ritirare l’apposito certificato che dà diritto alla oramai consueta e sostanziosa scontistica riservata ai soci Ascom.

Si precisa che per gli abbonamenti stagionali il termine per il pagamento della SIAE è stato posticipato al 31 luglio.

“La convenzione si applica ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, alle strutture ricettive, alle palestre e alle scuole di ballo nei cui locali, durante l’orario di apertura al pubblico, si diffondono esecuzioni musicali a mezzo di strumenti meccanici, radio, televisione, stereo eccetera – spiegano da Confcommercio Grosseto – Per usufruire della convenzione, le imprese associate e in regola con il versamento della quota associativa 2020 devono presentare all’agenzia SIAE territoriale l’apposito modello Confcommercio, Fipe, Fipe/Silb, rilasciato e timbrato dai nostri uffici. Sarà come sempre possibile ritirare il certificato presso la nostra sede di viale della Pace 154 a Grosseto oppure presso le nostre numerose delegazioni provinciali”.

L’Ascom intende inoltre chiarire che lo sconto riservato agli associati Confcommercio va ad aggiungersi alle riduzioni tariffarie comunicate nei giorni scorsi da SIAE e che riguardano tutti i settori che hanno subito il periodo imposto di lockdown, e che quindi non hanno potuto avvalersi del servizio.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento in Ascom, chiamare il numero 0564 470111.