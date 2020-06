L’almanacco del Giunco: il 26 giugno è brevettata la bicicletta ed esce Harry Potter

GROSSETO – Venerdì 26 giugno, san Deodato vescovo, Giornata mondiale contro la droga, il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.59. Accadeva oggi:

363 – L’Imperatore Giuliano (detto l’apostata) muore a causa delle ferite riportate durante una scaramuccia con alcuni effettivi dell’Esercito sasanide. I legionari eleggono l’inadeguato Gioviano nuovo imperatore, dopo il rifiuto del più capace ed esperto Salustio, prefetto del pretorio d’Oriente.

684 – Benedetto II diventa papa.

1243 – I mongoli guidati dal condottiero Bayju sconfiggono l’esercito del sultano Kaykhusraw II nella battaglia di Köse Dağ.

1288 – A Pieve al Toppo, presso Civitella in Val di Chiana (Arezzo), i ghibellini aretini sconfiggono i guelfi senesi nella battaglia delle Giostre del Toppo.

1409 – Nel Concilio di Pisa, previa deposizione dei due papi Gregorio XII di Roma e Benedetto XIII di Avignone di 21 giorni prima, si elegge per votazione unanime come papa il cardinale Pietro Filarghi, che prende il nome di Alessandro V.

1483 – Riccardo III diventa re d’Inghilterra.

1506 – Convegno di Savona, preludio alla Lega di Cambrai.

1541 – Francisco Pizarro viene assassinato a Lima dal figlio del suo ex alleato e ora antagonista, Diego de Almagro il Giovane. Almagro viene prima catturato quindi giustiziato.

1656 – Nel corso della seconda spedizione sullo stretto dei Dardanelli, la flotta della Repubblica di Venezia, al comando dell’ammiraglio Lorenzo Marcello (che morirà in battaglia), conquista all’Impero ottomano le isole di Lemno e Tenedo.

1749 – Il papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica “Apostolica Constitutio”, sulla preparazione all’anno del Giubileo universale.

1754 – Il papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica “Cum Religiosi Aeque”, sull’istruzione dei fedeli nelle cose della fede.

1794 – Francesi ed austro–anglo–olandesi si fronteggiano nella battaglia di Fleurus.

1819 – Viene brevettata la bicicletta.

1826 – La Repubblica di Cospaia viene sottomessa allo Stato della Chiesa.

1831 – Leopoldo I diventa il primo re dei Belgi.

1870 – Viene portata per la prima volta sulle scene l’opera di Richard Wagner La Valchiria.

1924 – Le forze di occupazione statunitensi lasciano la Repubblica Dominicana.

1924 – Secessione dell’Aventino.

1936 – Primo volo del Focke-Wulf Fw 61, elicottero sperimentale tedesco.

1944 – Tre aerei della Royal Air Force bombardano la Repubblica di San Marino causando 66 morti.

1945 – Viene firmato lo Statuto delle Nazioni Unite.

1948 – Gli alleati occidentali danno il via al Ponte aereo per Berlino dopo che l’Unione Sovietica ha bloccato l’accesso via terra a Berlino Ovest.

1959 – Un aereo Starliner L-1649A della Twa – volo 891 Atene-Chicago – si schianta ad Olgiate Olona pochi minuti dopo il decollo colpito da un fulmine.

1960 – Il Madagascar ottiene l’indipendenza dalla Francia.

1963 – John F. Kennedy pronuncia la famosa frase: Ich bin ein Berliner.

1964 – I Beatles pubblicano l’album A Hard Day’s Night.

1973 – Éamon de Valera rassegna le sue dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica d’Irlanda.

1974 – L’etichetta Upc viene usata per la prima volta per prezzare gli acquisti al supermercato.

1975 – Indira Gandhi stabilisce un governo autoritario in India.

1976 – Apre al pubblico la più alta torre di comunicazione del mondo, la Cn Tower.

1983 – Italia: si svolgono le elezioni politiche.

1991 – Celebrazioni dell’Indipendenza della Slovenia proclamata il giorno prima: a piazza della Repubblica a Lubiana viene alzato un pennone con i colori della bandiera. Verrà ricordata come la più grande manifestazione della storia della nazione. Da allora, ogni 26 giugno, viene alzato un pennone similare nella stessa piazza.

1997

– Esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da Joanne K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale;

– La Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia che il Communications Decency Act viola il I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America.

2000 – Viene divulgato il testo del terzo segreto di Fátima.

2006 – Si celebra, in Italia, la seconda delle due giornate del referendum per l’approvazione del disegno di legge costituzionale concernente “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, comprendente il premierato, la devolution ed il nuovo Senato federale: gli elettori la respingono.

2010 – Canada: a Toronto si svolge il quarto G20 dei paesi industrializzati.

2015

– Gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati;

– All’Hotel Riu Imperial Marhaba di Port El-Kantaoui di Susa in Tunisia, un attentato terroristico provoca la morte di 39 persone e il ferimento di altre 38. Contemporaneamente un altro attentato terroristico provoca 27 vittime in una moschea di Kuwait City.

Fonte: il.wikipwdia.org