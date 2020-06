GROSSETO – «Per me Fratelli d’Italia è sempre stata un punto di riferimento in Consiglio comunale, per me questa è una grande famiglia» la consigliera comunale Francesca Pepi commenta così la sua scelta di entrare in Fratelli d’Italia.

Francesca Pepi era entrata in consiglio comunale con la lista civica Maremma Migliore che si era poi spaccata portando all’uscita dalla maggioranza della consigliera.

Con l’entrata in Fratelli d’Italia dunque Francesca Pepi rientra anche in maggioranza.

«Francesca – afferma il segretario provinciale Fabrizio Rossi – appartiene ad un gruppo di persone che hanno sempre fatto politica sul territorio. Questa è una fase storica entusiasmante per il partito, siamo alle soglie delle elezioni regionali, in cui noi sosterremo con convinzione Susanna Ceccardi, perché alla Toscana serve un cambio di passo».

Poi Rossi prosegue: «Non abbiamo la sindrome da torcicollo, siamo abituati a guardare avanti, abbiamo tanti progetti e daremo lustro alla nostra città». Il consigliere comunale Bruno Ceccherini gli fa eco: «Francesca era già inserita nella nostra chat, siamo contenti di questo passaggio».

Ceccherini elenca poi una serie di progetti che Fratelli d’Italia intende portare avanti: «Una riqualificazione importante del centro storico, anche con vasi che ospitino più verde. L’illuminazione di piazza Rosselli, le poste, la Prefettura, le scuole, come anche del Duomo e del Cassero, e poi entro un anno inaugureremo il primo stralcio del parco del diversivo, in cui sorgerà un bosco urbano».

L’assessore Simone Petrucci, oltre ad essere soddisfatta dell’aumento della componente femminile all’interno del partito, ricorda come con Franecsca Pepi condivida alcuni progetti ambientali. «Vogliamo aumentare le essenze arboree in città: l’idea è quella di rendere le attività carbon neutrale con l’annullamento delle emissioni legato alla scelta di piantare degli alberi o di regalarne al Comune. Presto avremo le prime due attività che avranno la certificazione».

Per quanto riguarda l’associazione “La chiave di volta” di cui Pepi fa parte la consigliera afferma: «l’associazione fa parte di Fratelli d’Italia e si concentrerà sull’organizzazione di attività legate alla cultura».