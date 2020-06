Ecco l’estate del Teatro delle Rocce: da Rainieri a Battista, al musical dei “Queen”. Tre grandi eventi

GAVORRANO – La voce di Massimo Ranieri, la simpatia Maurizio Battista e il musical Queenmania Rhapsody saranno i tre eventi in scena al Teatro delle Rocce quest’estate.

In un momento in cui l’organizzazione di eventi è un compito estremamente delicato, il suggestivo anfiteatro di Gavorrano si è rivelato invece un luogo ideale per ospitare una rassegna di spettacoli anche in tempi di Covid, perché con i suoi grandi spazi e la possibilità di garantire le distanze sociali, un festival, anche quest’anno, sarà possibile.

Grazie al contributo regionale pari a 15mila euro, il supporto dell’ormai storico sponsor Nuova Solmine Spa e la collaborazione con l’agenzia di eventi Leg Live Emotion Group, il Comune di Gavorrano ha organizzato e presentato questa mattina il cartellone del Festival del Teatro delle Rocce 2020.

A partire dal 20 agosto, per tre giorni, il Teatro delle Rocce ospiterà alcuni tra gli artisti più amanti dal grande pubblico.

Il 20 agosto sul palco Queenmania Rhapsody, una favola, quella di Freddie e dei Queen, fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani e dalla voce di Sonny Ensabella, frontman dei Queensmania, uno spettacolo nello spettacolo in cui video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni. La sera successiva, il 21 agosto, sarà la volta di Massimo Ranieri, amato dal grande pubblico, cantante, attore di cinema, teatro e televisione, presentatore di successo, sarà sul palco per una serata speciale e ricca di emozioni. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà il 22 agosto con Maurizio Battista che, con la sua ironia ed empatia, regalerà al pubblico sorrisi e spensieratezza.

«Anche se ridimensionato – ha detto il sindaco Andrea Biondi – è stata la nostra volontà mettere in piedi una rassegna di spettacoli, perché il Teatro delle Rocce è ideale per realizzare eventi pur rispettando tutte le norme sanitarie vigenti. In realtà avevamo degli progetti culturali più ampi, così come era la nostra intenzione di affidare la gestione del teatro a un soggetto esterno, ma con la pandemia si è bloccato tutto e non abbiamo potuto pubblicare neanche il bando per l’affiliazione. L’organizzazione è quindi rimasta all’amministrazione comunale e posso dire che ci siamo riusciti grazie al contributo della Regione Toscana e al nostro sponsor Nuova Solmine che ci affianca da sempre. È una scommessa, ma la vinceremo».

Reperire le risorse in tempi di Covid non è stato un compito semplice. «Il contributo regionale al Comune di Gavorrano non è stato scontato – ha spiegato Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana -. Con il governo a fine mandato e la pandemia, i sostegni economici sono misurati, ma sostenere questo progetto ci è sembrato giusto perché un’estate senza intrattenimento non deve esistere. E mentre la Maremma in questo momento è diventato una destinazione ancora più ricercata, necessita anche di un’offerta culturale».

Un’offerta possibile grazie anche al sostegno di sponsor privati. «Come dirigente della Nuova Solmine – ha infatti aggiunto Luigi Mansi, che da anni sostiene il festival – oggi mi trovo in duplice veste, perché sono anche un cittadino di Gavorrano, il luogo dove ho scelto di vivere con tutta la mia famiglia. Chi più di me può avere a cuore le sorti del comune? Quindi, nonostante sia un anno difficile anche per l’azienda, quando il sindaco mi ha chiesto un sostegno, ho accettato volentieri».

Ancora c’è da attendere che le luci del Teatro delle Rocce si illumineranno, ma già da martedì 30 giugno, a partire dalle ore 15, apriranno le prevendite dei biglietti sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni sugli spettacoli si trovano anche sul sito www.legsrl.it, chiamando l’ufficio turistico Gavorrano allo 0566-844247 o l’ufficio Cultura allo 0566-843214