Coronavirus, nessun nuovo contagio in provincia di Grosseto

GROSSETO – Nessun nuovo contagio in provincia di Grosseto. È il dato comunicato dalla Asl Toscana sud est alle 14 di oggi pomeriggio.

L’unico nuovo caso della Asl sud est è in provincia di Arezzo. Si tratta di una donna di 59 anni del Comune di Terranova Bracciolini, contatto di caso già noto.

Nella Asl Toscana sud est in totale ci sono 36 casi in carico, di cui 17 persone in isolamento domiciliare, undici in Ospedale, quattro in Rsa, quattro ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.359.

Dalle ore 14 del giorno 25 alle ore 14 del giorno 26 giugno sono stati effettuati 611 tamponi.