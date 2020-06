Consiglio comunale: seduta convocata per lunedì. Si parla di Imu, Tari ed “ex Marraccini”

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Cosimo Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per lunedì 29 giugno alle ore 8.30.

La seduta si svolgerà in presenza, ma restano comunque in vigore le norme di distanziamento sociale, per cui, durante la seduta, a causa degli spazi limitati, l’ingresso alla sala consiliare sarà interdetto al pubblico. I cittadini interessati possono assistere ai lavori accedendo al canale Youtube del Comune: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questo l’ordine del giorno:

1.Comunicazioni istituzionali

2.Verbali sedute Consiglio Comunale del 15 e 25 maggio 2020 – Presa d’atto.

3. Modifica Programma triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020, approvato con delibera C.C. n. 17/2020

4. Approvazione del regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)

5. Approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

6. Museo Archeologico e d’Arte della Maremma – Adesione al Sistema dei Musei Toscani per l’Alzheimer

7. Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

8. Modifica scheda normativa TRs_20A Misericordia per l’ampliamento della casa di riposo per anziani/RSA in via lago di Mezzano. Approvazione procedura di deroga ai sensi degli artt. 97 comma 2 e 247 comma 2 della LRT 65/2014.

9. Ordine del giorno per adesione a “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica” di iniziativa della Coldiretti, presentato dal consigliere Lolini (Lega Salvini Premier).

10. Mozione su ex cinema Marraccini, presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco).

11. Mozione per la destinazione di E 350.000,00 ottenuti da alienazioni alla “Messa in sicurezza ponti sulla strada dei Ponti Neri, presentata dal consigliere Bartalucci (PD).

12. Interrogazione su area in cui insisteva l’edificio delle Terme di Roselle, presentata dai consiglieri Bartalucci e Scoccati (PD).