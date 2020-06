Concessioni balneari, Di Giacinto: «Dalle promesse di Benini ai fatti di Tortorella»

FOLLONICA – “Finalmente la tanto attesa estensione delle concessioni balneari, fino al 2033, è arrivata anche a Follonica”.

Ad affermarlo, in un comunicato, Lega, Lista Civica Massimo Di Giacinto sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia, In Movimento per Follonica, Follonica nel Cuore che sostengono il candidato sindaco Massimo Di Giacinto.

“Il commissario prefettizio – proseguono dal centrodestra -, a più riprese dipinto dalla sinistra come un dirigente dello Stato che avrebbe fatto a fatica l’ordinaria amministrazione ingessando la città, spara un altro colpo ‘tramortendo’ l’ex sindaco Andrea Benini che, per mesi e mesi, ha illuso i balneari promettendogli l’estensione delle concessioni senza poi mai farla e che, invece, Alessandro Tortorella ha messo nero su bianco in poco tempo.

Abbiamo detto, più volte, che l’estensione delle concessioni era questione di ‘coraggio amministrativo’. E, leggendo il testo della delibera, Tortorella ha preso una decisione veramente coraggiosa, improcrastinabile e indispensabile per i balneari follonichesi.

Dalle ormai note e innumerevoli promesse di Benini ai fatti di Tortorella: la differenza è tutta qui, e non è di poco conto.

Una delibera per la quale esprimiamo tutto il nostro apprezzamento: il settore dei balneari, di fondamentale importanza per una città di mare come Follonica, non poteva rimanere sospesa in un limbo che rendeva difficili, se non impossibili, gli investimenti e creava incertezza sul futuro.

E così, dopo la proroga di Grosseto e di Piombino – entrambe governate dal centrodestra – arriva anche l’estensione per Follonica ad opera del commissario prefettizio.

Insomma, se mai ci fosse ancora bisogno di ulteriori prove, dove non governa la sinistra alle parole si sostituiscono i fatti, alle retorica le decisioni, alla commiserazione la progettualità di un futuro migliore.

E la sfida non è finita qui perché crediamo che il nostro litorale debba vivere tutto l’anno e non solo nei mesi estivi.

Collaborare per progetti che accendano le luci delle nostre spiagge anche d’inverno, per attrarre turisti e visitatori anche fuori stagione, sarà un obbiettivo che perseguiremo dopo la vittoria al ballottaggio. Nel frattempo tutta la nostra attenzione va ai cosiddetti “pertinenziali” (i proprietari di opere inamovibili realizzate sul demanio marittimo) che ancora sono in attesa di una riforma che superi il contenzioso con lo Stato per gli assurdi canoni di concessione loro applicati.

Per quanto ci riguarda – concludono dal centrodestra – assicuriamo tutto il nostro sostegno e impegno per risolvere questa annosa questione”.