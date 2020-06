CasaMorino ufficialmente intitolato a Capitan Nucci, domani si scoprirà la targa ricordo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appuntamento importante domani al CasaMorino per tutta la comunità castiglionese: si scopre la targa in ricordo di Marco Nucci, storico capitano rossoblù. Già da qualche anno il campo era stato dedicato a Nucci ma domani gli amici di Marco renderanno ufficiale la denominazione con una bellissima targa realizzata in terracotta proprio da uno di loro.

Ogni anno a settembre viene organizzata una partita dove partecipano gli amici e i compagni di squadra di Marco, offrendo poi il ricavato in beneficienza. Ma domani sarà un’occasione in più per ricordarlo e per scrivere il suo nome proprio su un campo di calcio, passione alla quale il Capitano ha dedicato gran parte della sua vita. Sarà un momento ricco di emozioni, al quale è invitata tutta la comunità Castiglionese a partecipare alle 17 al CasaMorino.