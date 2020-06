Aldi: «Perché non sono stati rimessi i teli alla ex Sitoco? Rischio sollevamento polveri»

ORBETELLO – I teli nell’area ex Sitoco non sono ancora stati rimessi. Lo affermano i consiglieri del gruppo Pd-Area Riformista Luca Aldi, Monica Paffetti, Mauro Barbini e Anna Papini.

«Nel gennaio di quest’anno rivolgemmo un’interrogazione al sindaco per sapere se corrispondeva al vero la notizia che i teli, posizionati nel 2019 dalla società Laguna Azzurra nell’area dell’ex Sitoco per impedire il sollevamento delle polveri, non c’erano più».

«Il sindaco, in risposta, ci inoltrava una nota della Società proprietaria che confermava che i teli non erano più presenti a causa delle intemperie e affermava che fino alla primavera non poteva essere fatto nessun intervento. Ma un filmato, pubblicato su Facebook pochi giorni fa, mostra che ancora non è stato fatto nulla, per cui ora è incombente il pericolo di sollevamento delle polveri che, come negli scorsi anni, vanno ad investire l’abitato di Orbetello Scalo».

«Abbiamo quindi presentato un’interpellanza al sindaco e alla Giunta per sapere i motivi per i quali l’Amministrazione comunale non ha emesso nessun provvedimento nei confronti della società Laguna Azzurra per costringerla ad intervenire per porre rimedio alla situazione, anche, al limite, per far riposizionare i teli, in modo da proteggere la popolazione della frazione dello Scalo» conclude la nota.