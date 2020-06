Al via le navette a prenotazione per raggiungere la spiaggia di Alberese

ALBERESE – Al via da domani, sabato 27 giugno, la nuova organizzazione sperimentale per garantire i servizi di collegamento in bus tra le frazioni di Alberese e Rispescia e la spiaggia di Marina di Alberese.

Fino a lunedì 31 agosto 2020 (nella fascia orari tra le 9 e le 20), in sinergia con l’Ente Parco Regionale della Maremma e il Comune di Grosseto, Tiemme attiverà il servizio navetta dedicato con due diversi itinerari.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, il servizio prevederà la prenotazione obbligatoria ed un numero massimo di passeggeri trasportabili a bordo, pari a 25 passeggeri per corsa, distribuiti all’interno di autobus extraurbani.

Navetta 1 Alberese-Marina di Alberese

La navetta 1 effettuerà la tratta tra Alberese e Marina di Alberese. Nei giorni 29 e 30 giugno e nel mese di luglio, sarà attiva ogni ora dal lunedì al venerdì (cadenza ogni 60 minuti); nei giorni 27 e 28 giugno e nel mese di luglio nei giorni di sabato, domenica e festivi, la navetta seguirà la cadenza ogni 30 minuti. Nel mese di agosto e fino al 2 settembre la navetta seguirà la cadenza ogni 30 minuti per tutti i giorni della settimana.

Navetta 2 Rispescia/Marina di Alberese

Per tutto il periodo, quindi dal 27 giugno al 31 agosto, dalle 9 alle 20, la navetta sarà attiva ogni ora, quindi con cadenza ogni 60 minuti.

La prenotazione del servizio dovrà essere obbligatoriamente effettuata sia per le partenze di andata che di ritorno acquistando il titolo di viaggio tramite il sito www.tiemmespa.it o la App Tiemme Mobile 2.0, scaricabile gratuitamente per telefoni Android e Ios. Il prezzo del biglietto di andata e ritorno sarà pari a 2,40 euro.

Per informazioni, dettagli sugli orari e tariffe è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it o rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l’800-922.984 da telefono fisso o l’199-168.182 da cellulare.