Acqua Village, lo scivolo multipista diventa Ukulele: musica e scenografie hawaiane rinnovano il look dell’attrazione

FOLLONICA – L’ukulele è la tradizionale chitarra hawaiana. Ed è proprio questo strumento con il suo suono inconfondibile ad aver ispirato il team di Acqua Village Studio che ha voluto dedicargli lo scivolo multipista, percorribile anche con speciali gommoni mono e biposto, del parco acquatico di Follonica che dal 2020 sarà Ukulele.

Sette enormi ukulele – uno più grande alto 3,30 metri e largo 60 centimetri e sei alti 2,30 metri e larghi 40 centimetri – rendono unica l’attrazione.

Due strumenti verranno posizionati a lato della piscina d’arrivo, mentre gli altri cinque lungo il percorso che porta verso le scale dello scivolo.

Gli ukulele sono realizzati dall’azienda Polistiro lo Italia e sono dipinti manualmente in verde, rosa e azzurro – colori che richiamano le Isole Hawaii – da David Salvadori. Al loro interno delle speciali casse audio riprodurranno un’originale sigla in stile musica hawaiana in cui sarà ben riconoscibile il suono dell’ukulele.

Il parco acquatico di Follonica aprirà mercoledì 1 luglio mentre quello di Cecina sabato 4 luglio.