Ruba il portafogli della cassiera del supermercato mentre imbusta la spesa

ARCIDOSSO – Una donna di 55 anni è stata denunciata per aver rubato il portafogli di una commessa del supermercato, ad Arcidosso.

La cassiera del supermercato aveva appena iniziato la propria giornata a lavoro quando si è accorta che dalla sua borsetta, lasciata vicino la cassa del supermercato, era sparito il portafoglio che conteneva documenti d’identità, alcune carte bancomat e 100 euro.

Ladonna è andata alla tenenza dei Carabinieri di Arcidosso per sporgere denuncia. I militari, visto che il furto era appena successo, hanno visionato i filmati di sicurezza e hanno visto una donna in atteggiamento sospetto, che, con movimenti repentini, aveva dapprima sistemato alcuni oggetti nelle proprie buste della spesa, e poi, con particolare destrezza, aveva preso il portafoglio della vittima, infilandolo nelle buste degli acquisti appena fatti nel supermercato. I Carabinieri hanno così potuto riconoscere in quella donna italiana di cinquantacinque anni, l’autrice del furto e così sono risaliti alle generalità della donna rintracciandola e contestandole i fatti da lei poco prima commessi e recuperando la refurtiva.