Oggi l’inaugurazione di Trame festival: tre giorni di street art per le vie del centro storico

GROSSETO – Trame Festival – serrande chiuse per arte aperta – è stato inaugurato oggi in Chiasso delle Monache alla presenza del vice sindaco e assessore alla Cultura Luca Agresti, il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari, il direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa e lo staff di Clan.

Gli artisti Atez, Sofia Bonelli, Maria “Rosmunda” Bressan, Riccardo Buonafede, Luogo Comune, Hazkj, Umberto Staila, Studio Tuta (Alice Lotti e Patrizio Anastasi), Exit Enter e Rame 13 iniziano ad intessere le trame all’interno del centro storico di Grosseto per il progetto di rigenerazione urbana. Infatti, dipingeranno, a partire da oggi alle 15, 11 saracinesche d’autore, per far rivere tutte le vie del cuore della città. Percorretele con noi.

Attraverso la realizzazione di un percorso, la distribuzione di mappe e aggiornamenti costanti attraverso social network, l’intento è quello di mettere in relazione la cittadinanza con nuove modalità creative, permettendo, nuove tipologie di incontri e condivisione.

Un nuovo modo di vivere il centro storico, ecco il programma:

Giovedì 25 giugno

> ore 12:00 – Inaugurazione istituzionale TRAME Festival

> ore 15:00 Inizio lavori

Venerdì 26 giugno

> 18:00-18:30 Performance CYPHER SESSION con b-boys e b-girls del PROGETTO BREAKDOWN di ASD ODISSEA 2001 presso MOLINO HUB – Bastione del Molino a vento

> 18:30-19:30 Performance DJ-Krazo con MC Pye e MC Madeff a cura di Andrea Santi presso MOLINO HUB – Bastione del Molino a vento/P.zza Dante/ CityLab (Chiasso delle Monache 11b)

> 21:30-22:30 “La street art come forma di rigenerazione urbana” presso Pro Loco Grosseto (P.zza del Popolo 1)

– Giulia Giorgi e Edoardo Xedo Bernardini presentano “BREAK THE SIEGE” (Palestina, 2015) documentario diretto da G. GIORGI

– Progetti, racconti e immagini del gruppo creativo EDF (Elektro Domestik Force)

Sabato 27 giugno

> 18:30-20:00 STREET TOUR – visita guidata gratuita alla scoperta delle opere presso CityLab

25-26-27 giugno

Esposizione digitale dei progetti realizzati dalla 3 C del Liceo Artistico del Polo Bianciardi di Grosseto presso CityLab (Chiasso delle Monache 11b)

Un ringraziamento speciale va ai proprietari dei fondi del centro storico che hanno creduto nel progetto e hanno messo a disposizione le loro saracinesche per realizzare le opere d’arte.

Il progetto, a cura di CLAN, è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il sostegno del Comune di Grosseto, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Polo culturale Le Clarisse, Polo Bianciardi di Grosseto e Pro loco Grosseto.

Tutte le info a questo LINK.