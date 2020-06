Fuori strada nella notte: donna ferita esce dall’auto in cerca di aiuto

PITIGLIANO – Una donna di 44 anni è uscita fuori strada questa notte, intorno alle 3, nei pressi di Pitigliano, per cause in corso di accertamento.

Dopo l’incidente è uscita dalla sua auto e si è allontanata in cerca di aiuto. Un passante l’ha notata, si è fermato e ha chiamato il 118.

La donna, rimasta lievemente ferita, è stata trasportata all’Ospedale di Pitigliano.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti la Polizia e i Vigili del fuoco.