Ex sitoco, Marras alla Regione: «A quando la bonifica dell’area?»

ORBETELLO – “L’ultimo appello in ordine temporale a ripristinare i teli posti da Laguna Azzurra per evitare il sollevamento delle polveri dall’area dell’ex Sitoco è pochi mesi fa, gennaio 2020 per la precisione. Adesso siamo in estate e siamo tutti consapevoli che alla prima giornata di vento forte scatterà l’allarme per innalzamento delle polveri mettendo a rischio, ancora una volta, i cittadini e l’ecosistema della Laguna”.

Così Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana, annunciando un’interrogazione alla giunta regionale sul tema della bonifica del sito ex Sitoco.

“Per questo – prosegue -, raccogliendo la segnalazione del gruppo consigliare Pd di Orbetello, ho depositato un’interrogazione alla giunta regionale.

Chiedo di sapere se: si conoscono tempi e modi d’intervento della società per la messa in sicurezza, cosa si intende fare per velocizzare queste operazioni considerato, appunto, che siamo nella stagione a più elevato rischio per questo fenomeno e, infine – conclude -, di considerare l’adozione di metodi più efficaci di contenimento delle polveri, dato che la soluzione dei teli di polietilene si è dimostrata inadeguata”.