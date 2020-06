Coronavirus, un nuovo caso in provincia di Grosseto. Due in due giorni

MANCIANO – Dopo quello di ieri (un uomo di 33 anni) anche oggi c’è un nuovo caso in provincia di Grosseto. Si tratta di una donna di Manciano di 84 anni.

Le persone attualmente

Per quanto riguarda la situazione nella Asl Toscana sud est: ci sono tre guariti nel Comune di Poggibonsi, Provincia di Siena e un totale di 37 casi in carico, di cui 16 persone in isolamento domiciliare, 13 in ospedale, due in Rsa, cinque ricoverati extra Asl. I guariti sono 1359.

Dalle ore 14 del giorno 24 alle ore 14 del giorno 25 giugno sono stati effettuati 766 tamponi