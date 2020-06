Cedole librarie per la scuola: ora la procedura è online

PIOMBINO – Prosegue il lavoro di digitalizzazione delle pratiche del Comune: da quest’anno, le procedure per l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti a Piombino sarà completamente online.

“È indispensabile – spiega Simona Cresci, assessore all’Istruzione e all’Innovazione dei sistemi informativi – che le pubbliche amministrazioni si aggiornino e stiano al passo con i tempi per erogare i servizi ai cittadini e semplificare una burocrazia che troppo spesso complica le procedure. Digitalizzare questo genere di pratiche, non solo efficienta il lavoro degli uffici e accorcia i tempi di elaborazione della documentazione, ma semplifica anche l’accesso ai servizi per le famiglie.

Da quest’anno, le famiglie degli alunni residenti a Piombino non dovranno più occuparsi delle cedole librarie: tutto il procedimento sarà eseguito digitalmente attraverso un software e interesserà solamente il rapporto tra le librerie e il Comune.

È il primo procedimento – conclude – ad essere completamente dematerializzato, stiamo lavorando affinché tutte le procedure di questo genere siano trasferite online”.

La nuova procedura prevede l’iscrizione da parte degli esercenti alla lista delle librerie abilitate: le librerie dovranno collegarsi all’indirizzo https://servizisocioeducativi.comune.piombino.li.it/librerie e compilare il form per richiedere l’inserimento nell’elenco; quando sarà completo gli uffici verificheranno la regolarità della documentazione presentata.

Le famiglie dovranno solo procedere con l’ordine dei testi direttamente in libreria, come di consueto, muniti di codice fiscale del figlio. Il Comune di Piombino riceverà la fatturazione direttamente da parte delle librerie attraverso il software dedicato.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio istruzione del Comune di Piombino (0565 63385; 0565 63298).