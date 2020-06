Arrestato a Grosseto: su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale

GROSSETO – Un uomo di 42 anni è stato arrestato ieri, a Grosseto, dalla Squadra mobile della Questura. L’uomo, rumeno, era ricercato in ambito internazionale in quanto destinatario di una richiesta di mandato d’arresto europeo, emesso dall’Autorità giudiziaria del Romania. Alla polizia era giunta notizia che l’uomo si potesse trovare a Grosseto.

Lo straniero era ricercato per una condanna, in Romania, per aggressione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie. Le autorità di quel paese, non avendo rintracciato la persona, avevano quindi avviato le procedure di ricerca in ambito europeo.

A seguito della segnalazione la Squadra Mobile di Grosseto, con una breve attività d’indagine, è riuscita a rintracciare l’uomo arrestandolo. L’uomo è stato portato in carcere a Grosseto in attesa delle procedure di consegna alle autorità rumene.