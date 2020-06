40mila euro per le strade del paese: al via i lavori

MONTEROTONDO MARITTIMO – Nel mese di luglio il Comune di Monterotondo Marittimo ha programmato una serie di lavori su alcune strade del centro abitato. Si tratta di via del Forno, via Gramsci e via Guido Rossa.

Le tre vie presentano un manto stradale piuttosto deteriorato e per questo sarà rifatto l’asfalto e saranno sistemati i cordonati per garantire una percorribilità più sicura e contribuire all’estetica complessiva del paese.

L’investimento previsto per i lavori è di 40mila euro.