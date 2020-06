2mila euro per il summer camp del Grosseto calcio, il sindaco: «Esperienza di crescita per i più piccoli»

GROSSETO – Il Comune di Grosseto sostiene il “Grosseto Summer Camp” organizzato dalla U.S. Grosseto 1912.

Il campo estivo si terrà al centro sportivo di Roselle a partire dal 29 giugno 2020 e prevede una serie di attività legate al mondo del calcio dedicate ai più piccoli, nel pieno rispetto delle norme attuali di distanziamento sociale.

Il Comune ha stanziato per l’evento un contributo di 2.500 euro.

“Quella del calcio è una passione universale senza tempo, nonché una realtà molto radicata sul nostro territorio. Il valore sociale dello sport è innegabile, va salvaguardato e trasmesso alle prossime generazioni e per questo riteniamo giusto supportare le associazioni sportive del territorio che intendono continuare a portare avanti la propria attività di promozione sportiva, sempre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi -. In particolare il calcio giovanile rappresenta un’incredibile dei valori dell’impegno e del lavoro di squadra che stanno alla base della disciplina sportiva: incentivare i giovani allo sport di qualità significa creare un ambiente sano in cui poter vivere le proprie passioni con impegno, dedizione ma anche con gioia e divertimento.”