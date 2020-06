Staff di livello per le giovanili dell’Orbetello, Innocenti nuovo responsabile tecnico

ORBETELLO – Staff di livello per l’Us Orbetello 1908 che si prepara per la prossima stagione sportiva del proprio settore giovanile con Sergio Innocenti come responsabile dell’area tecnica. A presentarlo il responsabile del settore giovanile Ivan Poccia: “Dopo un’annata difficile che ha visto un po’ tutte le società doversi reinventare per affrontare una stagione ancora piena di incognite, l’Orbetello non si è mai fermato e durante questi mesi ha cercato di preparare al meglio la prossima stagione calcistica giovanile. Quindi accanto alle conferme del professor Giusti, ormai un’icona, di mister Stefanelli e i preparatori dei portieri Mirko Ricci e Carlo D’Amico, è stato raggiunto l’accordo con mister Luciano Fusini che certamente non ha bisogno di presentazioni”.

“A mister Fusini – ha continuato Poccia – verrà affidato il compito di rilanciare il settore agonistico giovanissimi e allievi. Con un passato importante con presenze in serie A e serie B e anche l’Under 21, mister Fusini sarà in forza all’Us Orbetello 1908 e con l’occasione metterà a disposizione la sua pluriennale esperienza nel camp estivo, che anche quest’anno sarà organizzato dal 1 al 31 luglio assieme al professor Giusti: con il suo valore aggiunto, dopo il successo dell’anno scorso, siamo certi sarà ancora più istruttivo e divertente per i ragazzi”.