Pallacanestro Grosseto, niente collaborazione con la Gea ma in arrivo un nuovo coach

GROSSETO – Il presidente della Pallacanestro Grosseto Team 90 Maurizio Musardo comunica che, nonostante gli sforzi profusi in questi ultimi mesi per arrivare ad una collaborazione con la Gea, la trattativa non è andata a buon fine.

“Fra le due società continueranno di certo ad esserci ottimi rapporti – ha dichiarato Musardo – la prossima stagione continueremo a portare avanti il nostro progetto che ci vede presenti in tutte le categorie dagli esordienti alla prima squadra. Non sarà un anno facile perché le difficoltà economiche post Covid 19 si fanno sentire anche nelle società sportive ma, come sempre, ci rimboccheremo le maniche e andremo avanti con il nostro ottimo staff tecnico che quest’anno si avvarrà anche del nuovo coach Edoardo Ceccarelli, che grazie alla collaborazione con la Virtus Siena allenerà la prima squadra e una del settore giovanile”.

“Ricordo e ringrazio – conclude il presidente biancorosso – anche tutti i nostri collaboratori che durante tutto l’anno gestiscono i vari gruppi e anche in queste settimane si sono resi disponibili nell’organizzazione per la ripresa delle attività dedicando il loro tempo insieme al supporto fondamentale dei nostri allenatori per dar modo ai ragazzi di poter praticare lo sport che noi tutti amiamo il basket”.