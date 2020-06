GROSSETO – «Oggi, con l’assessore all’Istruzione Chiara Veltroni, ho incontrato i rappresentanti dei sindacati territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil per parlare della grave situazione che da troppi mesi sta affliggendo la vita dei lavoratori e delle lavoratrici della refezione e delle imprese di pulizia nelle scuole» afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Queste le richieste del comparto: estensione della copertura degli ammortizzatori sociali, erogazione immediata delle indennità e la riapertura dei servizi mensa a settembre. La mensa rappresenta non solo un servizio fondamentale di supporto alle famiglie, ma simboleggia per gli alunni un momento di incontro e aggregazione davanti ad un pasto sano ed equilibrato».

«Come Amministrazione comunale, diamo garanzia di massimo impegno per far ripartire il servizio di refezione scolastica quanto prima possibile, in base alle direttive che ci saranno fornite dal Governo – prosegue il sindaco -. Questo è un argomento che ci sta molto a cuore. Infatti dallo scorso anno scolastico eravamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di prolungare il servizio mensa fino all’ultimo giorno di scuola, operazione che purtroppo non ha avuto concreta applicazione a causa della chiusura anticipata delle scuole per l’emergenza sanitaria. Ed è nostra intenzione continuare a sostenere un servizio che da anni viene offerto in maniera efficiente e proficua».

«Come sindaco, voglio farmi portavoce a livello nazionale per quanto riguarda le altre richieste: è necessario che il Governo emani quanto prima le linee guida per la riapertura delle scuole. Per ora esistono solo bozze non sufficienti per le Amministrazioni comunali che, oltre all’organizzazione del servizio scolastico, devono tener conto anche degli interventi strutturali da eseguire per garantire agli studenti un anno scolastico in completa sicurezza».