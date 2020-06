GROSSETO – E’ ormai estate in Maremma e anche la giornata di mercoledì 24 giugno, come quella di ieri, è all’insegna del sole e del caldo in provincia di Grosseto.

A cominciare dal capoluogo, dove le temperature massime sono stabili rispetto alla giornata di ieri, sempre intorno ai 31 gradi; in leggero aumento, invece, le minime (attesi 18 gradi).

Situazione simile nella zona sud della provincia, leggermente più fresco a nord e nell’interno. Vento debole per tutta la giornata, anche se un po’ più intenso nel pomeriggio.

