Il Corpo filarmonico Rossini torna a suonare: «Presto ad allietarvi tra le vie del paese»

CASTEL DEL PIANO – I musicanti del Corpo filarmonico “Rossini” di Castel del Piano, guidati dal direttore Massimiliano Santella, stasera, dopo il lungo periodo di inattività, riprenderanno in mano i propri strumenti.

Il consiglio direttivo, presieduto dal presidente Luca Mangiavacchi, valutando attentamente i regolamenti attualmente in vigore, le relative prescrizioni e sulla base dell’ordinanza regionale, ha deliberato all’unanimità la ripresa delle prove della Filarmonica.

I musicanti hanno accolto la notizia con entusiasmo. Ritrovarsi e suonare di nuovo insieme dopo tutto questo tempo è stato sicuramente emozionante, anche se, per ovvie ragioni, sono stati presi i necessari provvedimenti, che purtroppo, ma legittimamente, terranno a debita distanza le postazioni e non potranno permettere di intrattenersi a “chiacchierare” nel dopo-prova.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno dei componenti del consiglio della banda, che in pochi giorni hanno predisposto la sala per la ripresa in totale sicurezza e tranquillità.

“L’auspicio è quello di poter tornare ad allietare le vie del paese molto presto – concludono – e di poterci esibire negli appuntamenti fissi come il concerto di ferragosto. Valuteremo con il tempo le modalità”.