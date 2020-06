Coronavirus, Forza Italia: «Partite iva e imprenditori in ginocchio, e lo Stato li ha abbandonati»

GROSSETO – “Il Governo ha concluso pochi giorni fa gli Stati generali a Roma per fare bella mostra di sé di fronte ai vertici dell’Unione Europea, ma intanto piccoli imprenditori e partite Iva sono ancora in ginocchio a causa della crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria”.

Così Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia.

“Sono passati circa due mesi da quando abbiamo denunciato questa situazione – sottolinea Marrini – e, purtroppo, dobbiamo constatare con amarezza che niente è cambiato. Nel frattempo, si sono succeduti annunci spot da parte del Premier Conte, in cui prometteva lo stanziamento fondi per piccoli imprenditori e partite Iva che sono tardati ad arrivare o, che per qualcuno, non sono mai stati accreditati. Tante dichiarazioni che si sono rivelate solamente fumo negli occhi da parte di uno Stato che è sempre più lontano dagli italiani che lavorano e che sono il vero motore della nostra economia”.

“Intanto, la stagione è iniziata e ristoratori e titolari degli stabilimenti balneari, anche della nostra provincia, si sono dovuti rimboccare le maniche ed arrangiare con le poche risorse economiche che sono rimaste nelle loro tasche – continua il coordinatore provinciale di Forza Italia -. Come se non bastasse, sono stati costretti a fare ulteriori investimenti per ottemperare alle norme, sempre più mutevoli e farraginose, dettate dal Governo per svolgere il lavoro in completa sicurezza e per tutelare i loro clienti. E’ soltanto grazie allo spirito di sacrificio di queste persone e alla passione con cui svolgono la loro professione se la nostra Maremma è pronta ad accogliere i turisti e ad essere ancora quella meravigliosa cartolina invidiata dal resto d’Italia”.

“Per concludere, ribadiamo la nostra assoluta contrarietà agli Stati Generali, un’inutile passerella che è suonata ancor più sarcastica per il momento di crisi vissuto dal nostro Paese – termina Marrini -. Forza Italia è sempre stata, e lo sarà ancora di più, per la politica vissuta in mezzo alla gente, per le campagne di ascolto per analizzare i problemi reali che attanagliano la società. Ci batteremo affinché il lavoro torni ad essere una priorità per le istituzioni e il nostro partito sarà sempre in prima fila per valorizzare tutte quelle persone che compiono gesti concreti per la nostra società e per la nostra economia”.