Coronavirus: dopo 8 giorni c’è un nuovo caso positivo in Maremma. È un uomo di 33 anni

GROSSETO – Un nuovo caso positivo di coronavirus dopo 8 giorni in provincia di Grosseto. È stato registrato nella giornata di oggi e si tratta di un uomo di 33 anni di Grosseto. Sempre oggi si registra anche un nuovo guarito.

In totale in Maremma sono state 400 le persone infettate dal virus, di cui 368 coloro che sono guariti e 24 quelli che sono morti. Restano dunque otto persone ancora positive, cinque dei quali in isolamento domiciliare e tre in ospedale.

La situazione nella Asl Toscana sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 23 alle ore 14 del giorno 24 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso in provincia di Grosseto. Si tratta di un uomo di 33 anni, Comune di sorveglianza Grosseto. C’è anche un altro caso: si tratta di una persona attualmente a Pisa – pur residente a Cavriglia- riscontrata positiva al momento del ricovero a Pisa, dove si trova attualmente “in sorveglianza”.

Ci sono 2 guariti, uno a Grosseto ed uno ad Arezzo.