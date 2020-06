Cambio della guardia al 4° Stormo: il nuovo comandante ha incontrato il sindaco

GROSSETO – Cambio della guardia per il Quarto Stormo: il generale Urbano Floreani lascia il posto al nuovo comandante Eros Zaniboni. Oggi il comandante uscente e quello entrante hanno incontrato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Ho voluto ringraziare Floreani per il prezioso lavoro svolto in questi anni per il territorio grossetano e ho dato il benvenuto al nuovo comandante Eros Zaniboni che saprà portare avanti quanto avviato in questo periodo dal suo predecessore».