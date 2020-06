Al via il Progetto Ali, lo “sportello volante” di informazione su alcuni servizi per i cittadini

ROCCASTRADA – Approvato il “Progetto A.L.I. – Antenne locali per l’integrazione” organizzato da CoeSo SdS Grosseto e finanziato con il contributo della Regione Toscana.

Grazie a questo progetto, un operatore effettuerà sul territorio comunale, ogni venerdì fino al 30 ottobre, uno sportello informativo per pratiche specifiche finanziate.

Nelle specifico, queste saranno le pratiche che potranno essere eseguite dall’operatore allo sportello: informazione e consulenza tramite il servizio info immigrati sulle pratiche relative al rilascio e rinnovo di tutti i titoli di soggiorno; controllo elettronico delle convocazioni per rilievi foto dattiloscopici e ritiro titoli; informazioni su ricongiungimenti familiari, cittadinanza italiana, nulla osta al lavoro con decreto flussi, sanatoria, test di conoscenza della lingua italiana.

“Con questo progetto – spiega la vicesindaca di Roccastrada, Stefania Pacciani – andremo ad attivare uno “sportello volante”, temporaneo e itinerante, per offrire un servizio di informazione e consulenza a cittadini italiani e stranieri, in modo capillare nelle varie frazioni, soprattutto per quanto riguarda i servizi che si possono svolgere online. Sarà così possibile fornire ai cittadini un servizio in più con un occhio di riguardo rispetto alle località più decentrate, supportando le persone in quelle attività che potranno essere avviate e concluse in maniera telematica”.

Lo sportello riceverà ogni venerdì a partire dal prossimo 26 giugno, su appuntamento secondo il seguente calendario:

– Roccastrada, Centro Civico in Via del Convento – 26 giugno – 28 agosto e 23 ottobre dalle 9:30 alle 12:30

– Ribolla, Circolo Arci di Via Campania,27 – 3 luglio – 4 settembre e 30 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30

– Torniella, Circolo Arci di Piazza del popolo, 15 – 10 luglio e 11 settembre dalle 9:30 alle 12:30

– Piloni, Circolo Arci di Via del posatoio – 17 luglio e 18 settembre dalle 9:30 alle 12:30

– Montemassi, Circolo Arci di Piazza della Madonna, 1/A 24 luglio e 25 settembre dalle dalle 9:30 alle 12:30;

– Roccatederighi, Centro Civico di Via Roma – 31 luglio e 2 settembre dalle 9:30 alle 12:30

– Sassofortino, Cemtro Civico – 7 agosto e 9 ottobre dalle 9:30 alle 12:30

– Sticciano Scalo, Centro Civico di Via Vecchia 21 agosto e 16 ottobre dalle 9:30 alle 12:30

Per prenotazione e informazione: sportelloali@gmail.com oppure cell. 371 4474261.