FOLLONICA – Matteo Salvini arriva in Maremma e da Follonica lancia la candidatura di Susanna Ceccardi alla regione Toscana. Si schiera poi contro l’inceneritore e attacca il governatore Enrico Rossi.

Prima l’incontro con gli imprenditori del territorio poi il “bagno” di selfie con simpatizzanti e militanti del Caroccio. Alla fine prima della “fuga” verso Grosseto, dove era in programma l’incontro privato con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha incontrato i giornalisti e le tv per una veloce intervista.

Durante l’incontro a “porte chiuse” a cui hanno partecipato circa 60 persone, tra cui anche Ceccardi, Francesca Travison, sindaco leghista di Scarlino e Massimo Di Giacinto, candidato sindaco per il centrocestra a Follonica, ha parlato soprattutto di scuola e istruzione, commercio e lavoro.

«Rossi io non lo giudico, lo giudicheranno i toscani a settembre – ha detto -. Qui i cittadini sono preoccupati per un inceneritore che è un ferro vecchio che il signor Rossi e il signor Giani si vorrebbero ostinare a tenere in funziona sulla pelle e sui polmoni del territorio. Noi come Lega siamo a favore degli impianti di incenerimento di ultima generazione, moderni e sicuri. Fossi nel governatore della Toscana mi occuperei di questo e darei risposte sul mega appalto da quattro miliardi di euro sul trasporto pubblico dato ai francesi».

Poi Salvini, prima dei saluti finali, ha annunciato ai follonichesi che tornerà presto sia per la campagna elettorale delle Regionali che per il ballottaggio di Follonica. «Ci rivedremo»