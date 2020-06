L’almanacco del Giunco: il 23 giugno esce il Manifesto e si tiene il referendum sulla Brexit

GROSSETO – Martedì 23 giugno, san Giuseppe Cafasso sacerdote, Giornata mondiale degli abbracci, il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.59. Accadeva oggi:

229 – Sun Quan si proclama imperatore del Sun Wu.

1565 – Sull’Isola di Malta, assediata dai Turchi, cade la difesa di Forte Sant’Elmo.

1607 – Apparizione della Madonna ad Ardesio.

1672 — Nell’ambito della Guerra d’Olanda, Luigi XIV fa il suo ingresso trionfale ad Utrecht appena conquistata.

1713 – Ai residenti francesi dell’Acadia viene dato un anno per decidere se dichiarare fedeltà al Regno Unito o lasciare la Nuova Scozia (Canada).

1796 – Armistizio di Bologna fra papa Pio VI e la Francia nella persona del generale Napoleone Bonaparte.

1812 – Napoleone inizia la Campagna di Russia.

1815 – In Francia i deputati votarono a favore della richiesta di abdicazione di Napoleone.

1858 – Rapimento di Edgardo Mortara.

1865 – Guerra di secessione americana: si arrende l’ultimo generale confederato, il Cherokee Stand Watie.

1887 – Viene creato il Banff National Park, il primo parco nazionale del Canada.

1894 – Il Comitato olimpico internazionale viene costituito alla Sorbona (Parigi) su iniziativa del barone Pierre de Coubertin.

1900 – A Parigi viene ufficialmente ultimata la Chiesa del Sacro Cuore.

1905 – L’aeroplano Wright Flyer III, costruito dai fratelli Wright, compie il primo storico volo di un aeromobile più pesante dell’aria.

1919 – In Bessarabia scoppia la rivolta di Chotyn.

1939 – A Berlino l’Italia e la Germania firmano l’accordo che prevede le opzioni per i cittadini dell’Alto Adige di madrelingua tedesca; chi vuole può rinunciare alla cittadinanza italiana e trasferirsi nel Reich.

1940 – La Francia si arrende alla Germania nazista.

1946 – Termina l’edizione 1945-1946 della Lega Nazionale A.

1956 – Gamāl ʿAbd al-Nāṣer Ḥusayn diviene presidente dell’Egitto.

1963 – Sul circuito di Zandvoort si svolge il Gran Premio d’Olanda.

1968 – Sul circuito di Zandvoort si svolge il Gran Premio d’Olanda.

1969 – Esce il primo numero del quotidiano Il manifesto.

1971 – Durante il vertice dell’Organizzazione dell’unità africana sei Stati (Dahomey, Gabon, Lesotho, Madagascar, Malawi e Mauritius) votano a favore del “dialogo” con il Sudafrica.

1978 – In Giamaica inizia la prima edizione del Reggae Sunsplash, primo grande Festival di musica Reggae al mondo.

1991 – Nasce Sonic the Hedgehog, mascotte della Sega.

1992

– In Israele le elezioni legislative sono vinte dal Partito laburista israeliano sotto la guida di Yitzhak Rabin;

– Il criminale John Gotti è condannato all’ergastolo per l’omicidio di Paul Castellano.

1993

– Lorena Bobbitt evira il marito con un coltello da cucina;

– A Losanna (Svizzera), sede del Cio, viene inaugurato il Museo Olimpico.

1994 – La Repubblica sudafricana, dopo aver abolito le leggi sull’apartheid, viene riammessa all’assemblea generale delle Nazioni Unite.

1996 – Terminano i XX Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva;

– Dopo aver vinto il torneo King of the Ring 1996 contro Jake Roberts, Steve Austin conia per la prima volta il motto “Austin 3:16;

– A Londra Pete Sampras si conferma campione di Wimbledon, battendo in finale Cédric Pioline;

– Si combatte la prima delle fittizie battaglie di Hogwarts del mondo di Harry Potter.

1999 – A Robben Island una nave cargo carica di petrolio affonda vicino all’isola sudafricana (famosa per essere stata il luogo dove sorse il carcere che fu tra l’altro la dimora di Nelson Mandela come prigioniero politico ai tempi dell’Apartheid) causando la scomparsa di oltre 23mila pinguini.

2007 – A Valencia ha inizio la 32esima America’s Cup Match.

2008 – Viene trovata acqua su Marte.

2010 – Viene divulgata la notizia della scoperta di intensi venti carichi di monossido di carbonio nell’atmosfera.

2012 – In Cina si svolge la Festa delle barche drago.

2016 – Nel Regno Unito si vota il “Brexit”, ossia il Referendum sulla permanenza nell’Unione europea che stabilisce l’uscita da quest’ultima.

