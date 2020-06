Donatella Dominici e Rinaldo Carlicchi sono i nuovi coordinatori provinciali di Italia viva

GROSSETO – “Il progetto di Italia viva ha tra le sue caratteristiche la qualità dell’adesione. Le persone che, anche in provincia di Grosseto hanno formato un primo nucleo di partito condividono un rapporto con la politica speciale”.

A scriverlo, in una nota, Italia viva della Provincia di Grosseto.

“La visione della società su cui lavoriamo – proseguono da Italia viva – non è ispirata ad ottenere il consenso rapido e ‘ad ogni costo’, è guidata dalla consapevolezza che per il bene comune è necessario affermare una prospettiva duratura anche a costo di pagare dei prezzi.

Questo approccio si riflette anche in coloro che nell’organizzazione, fluida e dinamica, del partito, assumono ruoli dirigenti. Ogni fase ha dei volti diversi e diversi saranno gli approcci e gli stili politici che verranno rappresentati.

La coerenza è proprio nella temporaneità della rappresentanza e nella forza dell’intellettuale collettivo rappresentato.

È così che l’avvicendamento nel coordinamento provinciale è avvenuto ‘rilanciando’ e non ‘litigando’. Il lavoro di tessitura e di iniziativa portato avanti da Antonella Goretti e da Luciano Luciani ha costruito le fondamenta, le ha stabilizzate e ha creato i presupposti perché la casa di Italia Viva fosse forte anche a Grosseto. Ma Antonella e Luciano oggi non sono stati rimossi, sono cresciuti e formati per essere struttura di Italia viva. Quello che noi ipotizziamo è, infatti, un gruppo dirigente orizzontale che si espande chiamando sempre nuove persone a responsabilità e, quindi, a relazioni più vaste.

Stiamo imparando e lavorando a costruire un partito con forme e modalità nuove di funzionamento in cui la leadership non sia simbolo di potere, ma di funzione e responsabilità. La politica non deve essere concepita come uno strumento per redistribuire incarichi, ma come una modalità per realizzare la crescita sociale.

Dopo Antonella e Luciano a coordinare Italia Viva in provincia di Grosseto sono Donatella Dominici e Rinaldo Carlicchi.

Donatella di Follonica, insegnante di lettere e latino in un liceo di Grosseto, viene da un’esperienza nella segreteria Pd di Follonica e, a ottobre 2019, ha fondato il comitato Follonica Viva di Italia viva. È alle prime esperienze di politica attiva.

Rinaldo Carlicchi, grossetano, lavora ad Acquedotto del Fiora ed è capogruppo di Italia viva in Consiglio comunale a Grosseto e consigliere nell’amministrazione provinciale di Grosseto. Ha svolto per due mandati il ruolo di consigliere comunale ad Orbetello nelle fila di Forza Italia.

Oggi, anche in provincia di Grosseto come in Italia, l’obiettivo è quello di ripartire e costruire un paese migliore a partire proprio dai Comuni e dalle Regioni a partire anche dalle modalità di promozione delle persone.

Serve lavoro, buon lavoro a partire dai cantieri con il piano delle infrastrutture da sbloccare subito e con nuove modalità. Italia viva lo ha detto per prima e da tempo: prendiamo esempio dal ponte di Genova e applichiamo le stesse modalità anche, ad esempio, al Corridoio Tirrenico e a tutte le infrastrutture ferme in provincia di Grosseto. Non ci sono solo le strade o i lavori. Arriveranno risorse per gli ospedali, le scuole, per le opere di sostegno territoriale, per la raccolta idrica e non dobbiamo aspettare altri lustri, e per le famiglie. Ogni provincia dovrà avere il suo commissario alla ricostruzione e allo sviluppo, ogni provincia la sua legge obiettivo che finanzi le opere.

Italia viva – concludono – vigilerà, denuncerà i ritardi, rivendicherà persone giuste nei ruoli di gestione senza fare sconti a nessuno e alleandosi con tutte le forze democratiche e progressiste che saranno disponibili”.